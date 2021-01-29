На трассе Киев-Одесса из-за снегопада образовалась пробка длиной 30 км, - ГСЧС

29 января, 2021, 11:44

В пятницу, 29 января, из-за погодных условий на трассе Киев-Одесса образовалась пробка на участке длиной 30 км

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На автодороге М-05 Киев-Одесса наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка-Ревова (наблюдаются переметы протяженностью около 30 км, в которых заблокировано до 300 крупногабаритных транспортных средств, движение в направлении Киева закрыто)", - говорится в сообщении.

В то же время по трассе обеспечен проезд по двум полосам в направлении г. Одесса для транспортных средств всех категорий.

Кроме того, в Одесской области запрещено движение большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса-Кучурган и на всех автодорогах местного значения.

В Николаевской области ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

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