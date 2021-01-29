На трассе Киев-Одесса из-за снегопада образовалась пробка длиной 30 км, - ГСЧС
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"На автодороге М-05 Киев-Одесса наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка-Ревова (наблюдаются переметы протяженностью около 30 км, в которых заблокировано до 300 крупногабаритных транспортных средств, движение в направлении Киева закрыто)", - говорится в сообщении.
В то же время по трассе обеспечен проезд по двум полосам в направлении г. Одесса для транспортных средств всех категорий.
Кроме того, в Одесской области запрещено движение большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса-Кучурган и на всех автодорогах местного значения.
В Николаевской области ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.
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