На Львовщине в трех больницах планируют ввести должность медицинского капеллана

Об этом информирует глава Львовского областного совета Ирина Гримак, передает "Еспресо.Запад".

"Речь идет о духовнике, который мог бы присутствовать в повседневной жизни больницы, участвовать в оперативных совещаниях, быть в курсе того, что происходит на месте, кто нуждается в помощи и как можно это сделать", - пояснила Ирина Гримак.

Новый специалист должен помогать справляться с болезнью пациентам, их родственникам и врачам, которые переживают эмоциональное выгорание.

Медицинские капелланы, по версии главы комиссии пастырства здравоохранения УГКЦ сестры Севастьяны Карвацкой, будут работать для пациентов, испытывающих трудности в связи с болезнью, их родственников и самих врачей, которые переживают эмоциональное выгорание.

"Проект планируют реализовать в трех больницах Львова - больнице "Охматдет", онкоцентре и Чернобыльской больнице. До сегодняшнего дня медицинские капелланы работали в каждой больнице как волонтеры. Сейчас мы хотим сделать изменения. Мы проводим инструктажи для медицинских капелланов, обучаем их, работаем с медицинскими заведениями. Планируем их научить, чтобы каждый медицинский капеллан знал о неотложных состояниях, чтобы не мог навредить. Важно, чтобы должность медицинского капеллана признали в перечне государственных профессий", - рассказала "Еспресо.Захпад"сестра Карвацкая.

Напомним, во Львове заработает проект комплексной реабилитации медиков из "ковидных" больниц.

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