На Киевщине столкнулись Huindai и ЗАЗ, есть погибший и пострадавшие
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Сегодня, 29 января, около 7 часов утра на трассе "Киев-Днепр" вблизи поселка Ерковцы, что в Бориспольском районе, произошло ДТП с участием двух автомобилей", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Huindai не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем ЗАЗ.
В результате столкновения водитель легковушки Huindai погиб на месте происшествия, его 37-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу. 55-летний водитель автомобиля ЗАЗ и его пассажиры 27 и 33 лет с телесными повреждениями доставлены в медицинские учреждения.
Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
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