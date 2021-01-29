На Харьковщине сотрудница ГФС попала в аварию: один погибший и пятеро пострадавших

29 января, 2021, 17:22

На Харьковщине при участии сотрудницы ГФС произошло ДТП, в котором погиб человек и пятеро пострадали

Об этом сообщил пресс-секретарь Территориального управления Госбюро расследований в Полтаве Александр Билк в Facebook.

"По предварительной информации, 28 января в 14:40 на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" в направлении города Изюм двигался автомобиль ВАЗ 2115. В это время с автозаправочной станции, расположенной рядом, выезжал автомобиль Toyota Camry под управлением работницы ГУ ГФС Украины в Харьковской области.В результате этого произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП 81-летний водитель автомобиля ВАЗ 2115 погиб на месте", - говорится в сообщении.

Водитель Toyota Camry, а также пассажиры автомобиля ВАЗ 2115 госпитализированы. Четыре человека после оказания медицинской помощи на месте в госпитализации не нуждались. Досудебное расследование начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

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