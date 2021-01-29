На Харьковщине полиция разоблачила семь подпольных нарколабораторий

29 января, 2021, 15:34

В Харьковской области правоохранители провели спецоперацию, в результате которой ликвидировали семь подпольных нарколабораторий и изъяли наркотики на 120 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В течение четырех суток полицейские ликвидировали 7 подпольных нарколабораторий, изъяли из незаконного оборота около 200 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, что составляет около 300 тыс. доз, а также свыше 3 тонн прекурсоров для их изготовления. Среди изъятого, в частности, более 80 кг каннабиса, более 80 л опия ацетилированного, 30 кг психотропа "Альфа PVP", 4 кг амфетамина, а также 2700 упаковок метадона и 2,5 тыс. упаковок сильнодействующего опиоидного (наркотического) препарата", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 120 млн грн.

Также полиция разоблачила две преступные группы. Одна из них "специализировалась" на изготовлении "Альфа PVP". Продукцию трое сообщников сбывали с помощью чат-бота в мессенджере.

"Другая группа наркоторговцев наладила сеть изготовления и сбыта метадона. Организатор, которая живет в столице, поставляла наркотики двум сообщникам с Харьковщины. Они получали товар, фасовали и распространяли его на территории города путем закладок, а об их местонахождении сообщали лидеру наркобизнеса", - говорится в сообщении.

Также полицейские заблокировали 5 интернет-магазинов, которые распространяли наркотики. Кроме того, выявили 43 наркопритона.

Всего правоохранители провели 350 обысков и установили 118 человек, причастных к незаконному обороту наркотиков и психотропов.

Отмечается, что в настоящее время задержаны 16 человек и сообщено 63 подозрения за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Продолжаются следственные действия.

Фото: npu.gov.ua

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