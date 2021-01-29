МЗ повысило нормы электромагнитного излучения для развития 5G в Украине

29 января, 2021, 11:00

Министерство здравоохранения повысило нормы излучения, что позволит улучшить качество мобильной связи и скоростного интернета

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"В сотрудничестве с Минцифрой, МЗ издал Приказ "Об утверждении Изменения в Государственных санитарных норм и правил защиты населения от влияния электромагнитных излучений "с 13 мкВт / см2 до 100 мкВт / см2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение норм позволит увеличить мощность существующих станций, что будет способствовать улучшению уровня сигнала там, где уже есть покрытие, увеличению радиуса действия базовых станций (расширению покрытия), а также добавит на существующих локациях новые диапазоны, что повысит качество связи и позволит внедрение 5G.

"Нынешние нормы все еще далеки от тех, что есть в большинстве стран Европы или Америки, однако процесс консультаций с их повышение длился почти год. Надеюсь, что за три года, мы сможем гармонизировать правила игры с развитыми странами", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры.

В пресс-службе отметили, что излучение базовых станций является безопасным для здоровья. Чтобы убедиться в этом Минцифры провело собственное исследование с измерением излучения базовых станций вместе с Украинским государственным центром радиочастот в июле прошлого года.

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