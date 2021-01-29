Минкульт внес в "черный список" пятерых российских артистов
29 января, 2021, 16:11
С подачи СБУ Минкульт включил в список тех, кто представляет угрозу нацбезопасности, 5 российских артистов
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информполитики.
"18 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено.
- Напомним, 17 сентября 2020 года по представлению того же СБУ российского исполнителя Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста, исключили из перечня лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-