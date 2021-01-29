Минкульт внес в "черный список" пятерых российских артистов

29 января, 2021, 16:11

С подачи СБУ Минкульт включил в список тех, кто представляет угрозу нацбезопасности, 5 российских артистов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информполитики.

"18 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено.

Напомним, 17 сентября 2020 года по представлению того же СБУ российского исполнителя Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста, исключили из перечня лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо