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Минкульт внес в "черный список" пятерых российских артистов


фото: youtube
С подачи СБУ Минкульт включил в список тех, кто представляет угрозу нацбезопасности, 5 российских артистов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информполитики.

"18 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено.

  • Напомним, 17 сентября 2020 года по представлению того же СБУ российского исполнителя Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста, исключили из перечня лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины

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