Люди должны знать, кто их обманывает и кто зарабатывает на газе, - Княжицкий

29 января, 2021, 13:49

Народный депутат от "Европейской Солидарности" считает, что пора прекратить коррупцию в деле субсидий для населения

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Выступая с трибуны Верховной Рады во время дебатов вокруг Закона "О внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий отметил истоки коррупции по делу компенсаций и субсидий для населения.

"Сначала в интересах Фирташа мы повышаем цены на газ (89% облгазов ему принадлежит), в интересах Ахметова останавливаем атомные блоки, в интересах Коломойского вводим посредников при продаже электроэнергии, от чего страдают люди, в интересах Зеленского забираем эти средства по субсидиям, а не с его Офиса президента и не из прокуратуры, и стараемся передать, этими деньгами кого-то где-то спасти ", - заявил парламентарий.

Речь идет о том, что Закон (его проголосовали в зале парламента. - Ред.) ввел компенсации за рост цен на электроэнергию, за счет уменьшения объема субсидий на газ.

Николай Княжицкий напомнил, что фракция "Европейской Солидарности" предложила проект постановления, в котором "абсолютно четко мы требуем повысить субсидии, прекратить государственное расточительство, государственную коррупцию на Офисе президента, прокуратуры, государственной кражи за счет субсидий, а также помочь людям перейти в рынок и забрать этот рынок из олигархических рук и сделать его прозрачным ".

Народный депутат заверил, что его коллеги по фракции заботиться об интересах людей. "Люди, которые живут и не имеют газа в горных районах, в негазифицированных районах, из-за повышения цен на электричество в интересах олигархов, того же Коломойского, которого вы допустили в этом зале, страдают. Конечно, мы думаем, чтобы помочь этим людям. Но эти люди должны знать, кто их обманывает. И те, кто не могут и не должны заплатить за газ, должны знать, кому эти деньги сейчас пошли", - сказал Николай Княжицкий.