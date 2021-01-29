Курс валют: доллар подорожал к концу недели

29 января, 2021, 09:31

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 29 января 2021 года на отметке 28,19 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 28 января курс составлял 28,16 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 29 января установлен на уровне 34,10 грн / евро. По состоянию на 28 января курс составлял 34,12 грн/евро.

На наличном рынке 29 января по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28 продают - по 28,22 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,80 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28 - 29,20 грн / $.

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