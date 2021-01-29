 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоКум Табачника, экс-регионал Луцкий выиграл выборы на должность ректора НАУ

Кум Табачника, экс-регионал Луцкий выиграл выборы на должность ректора НАУ


фото: Обозреватель
"Экс-регионал" и кум экс-министра образования Дмитрия Табачника Максим Луцкий - победил на выборах ректора Национального авиационного университета

Об этом сообщает сайт НАУ.

Явка избирателей составила - 2423 человека (89,3%).

Голоса распределились следующим образом:

  • Максим Луцкий - 1733 голосов (63,9%),
  • Римвидас Хращевский - 393 голоса (14,5%),
  • Павел Борсук - 161 голос (5,9%).
  • Не поддержали ни одного кандидата - 112 голосов (4,1%).

Луцкий - с 2008 года - проректор по международным связям в Национальном авиационном университете, а несколько позже - первый проректор НАУ.

Он экс-нардеп двух созывов - от БЮТ и Партии регионов. Луцкий является кумом и экс-министром образования времен Януковиче Дмитрия Табачника.
На парламентских выборах 2019 года Максим Луцкий участвовал как кандидат по 222-му округу от ОПЗЖ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать