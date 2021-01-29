Кум Табачника, экс-регионал Луцкий выиграл выборы на должность ректора НАУ

29 января, 2021, 14:09

"Экс-регионал" и кум экс-министра образования Дмитрия Табачника Максим Луцкий - победил на выборах ректора Национального авиационного университета

Об этом сообщает сайт НАУ.

Явка избирателей составила - 2423 человека (89,3%).

Голоса распределились следующим образом:

Максим Луцкий - 1733 голосов (63,9%),

Римвидас Хращевский - 393 голоса (14,5%),

Павел Борсук - 161 голос (5,9%).

Не поддержали ни одного кандидата - 112 голосов (4,1%).

Луцкий - с 2008 года - проректор по международным связям в Национальном авиационном университете, а несколько позже - первый проректор НАУ.

Он экс-нардеп двух созывов - от БЮТ и Партии регионов. Луцкий является кумом и экс-министром образования времен Януковиче Дмитрия Табачника.

На парламентских выборах 2019 года Максим Луцкий участвовал как кандидат по 222-му округу от ОПЗЖ.