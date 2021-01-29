Кулеба про форум оккупантов в Донецке: никому не запрещено писать документы, которые напоминают произведения фантастов

29 января, 2021, 17:05

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя проведение российскими оккупантами в Донецке форума "Русский Донбасс", заявил, что никому "не запрещено писать документы, которые напоминают произведения фантастов"

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга по итогам первой встречи Люблинского треугольника, в которой также приняли участие главы МИДов Литвы Габриелиус Ландсбергис и Польши Збигнев Рау, сообщает УНИАН.

Кулебу попросили прокомментировать проведение в оккупированном Россией Донецке форума "Русский Донбасс", на котором объявили о доктрине захвата всей территории Донбасса и интеграцию региона в состав РФ.

"Никому не запрещено писать фантастические романы или документы, которые напоминают произведения фантастов. Угроза Украине была создана в 2014 году с началом российской агрессии, с появлением ее Вооруженных сил в Автономной республике Крым, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. С тех пор стратегия Украины была очень четкой. Мы учитываем все риски, все возможные сценарии событий, но стратегия базируется на простом принципе неотвратимого возвращения наших территорий, выводе российских войск и восстановлении суверенитета Украины в этих регионах", - отметил Кулеба.

По его мнению, в оккупированном Донецке на форуме с участием российских пропагандистов ничего нового не произошло. "Они могут все что угодно там себе одобрять, но мы понимаем все риски и готовы к ним", - заявил Кулеба.

28 января на форуме "Русский Донбасс" в оккупированном Донецке главный редактор одного из ведущих пропагандистских телеканалов России Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что жители востока Украины "хотят жить у себя дома" и "иметь возможность быть русскими".

Она призвала Россию "присоединить" и этот украинский регион, как Крым: "Россия-матушка, забери Донбасс домой!"

Представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Симоньян, отметив, что такого вопроса в повестке дня не стоит.

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