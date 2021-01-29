Кулеба: Хотим, чтобы Люблинский треугольник превратился в Люблинский квадрат

29 января, 2021, 15:55

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после первой встречи министров иностранных дел стран Люблинского треугольника заявил о необходимости в дальнейшем присоединения к инициативе и демократической Беларуси

Об этом он рассказал на брифинге, сообщает Еспресо.TV.

Глава МИДа отметил, что без Беларуси Люблинский треугольник, в который входят Украина, Польша и Литва, "является несколько неполным".

"Мы бы хотели, чтобы демократическая Беларусь присоединилась и превратила Люблинский треугольник в Люблинский квадрат", - сказал Кулеба.

В то же время, по его убеждению, время для этого еще не пришло.

"Люблинский треугольник с самого начала кризиса в Беларуси предложил свои добрые услуги для содействия урегулированию ситуации. Никто ни от кого не закрывается. Но если говорить - разговор должен быть с взаимным уважением ... Навязываться мы не будем", - отметил министр.

Глава МИД Украины подчеркнул, что на сегодняшней встрече никаких формальных решений не принимали. Зато министры достигли ряда политических договоренностей.

Во встрече по приглашению украинской стороны также приняла участие белорусский оппозиционер Светлана Тихановская. По словам Кулебы, "всем хорошо известна позиция Лукашенко, а сегодня мы услышали мнение противоположной стороны".

На встрече Тихановская, в частности, призвала усилить санкции против представителей режима Лукашенко, рассмотреть возможность создания международной коалиции для упрощения перехода власти в Беларуси и предложила присоединиться 7 февраля к Международному дню солидарности с Беларусью.

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