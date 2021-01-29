Кремль выбрал абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш

29 января, 2021, 18:13

Проведением российскими оккупантами в Донецке форума и принятием так называемой доктрины "Русский Донбасс" РФ выбрала абхазский вариант развития конфликта, считает Гармаш

Об этом представитель Донецка и эксперт в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что так называемый форум "Русский Донбасс" в Донецке обозначил две четкие тенденции.

"Первая: Россия не намерена присоединять к себе этот регион де-юре. Вторая: Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, то есть интеграцию де-факто", - отметил Гармаш.

По его словам, на практике это будет выражаться в поголовной паспортизации оккупантами, разрыве всех связей местного населения с Украиной и искусственном создании этнически монолитного "русского народа Донбасса".

Гармаш также добавил, что Российская Федерация фальсифицирует историю, чтобы доказать существование отдельного "русского народа Донбасса".

Вдогонку вчерашнему "интеграционному форуму "Русский Донбасс" в оккупированном Россией Донецке. Он интересен в том ... Опубликовано Sergiy Garmash Пятница, 29 января 2021 г.

Напомним, 28 января на форуме "Русский Донбасс" в оккупированном Донецке главный редактор одного из ведущих пропагандистских телеканалов в России Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что жители востока Украины "хотят жить у себя дома" и "иметь возможность быть русскими".

Она призвала Россию "присоединить" и этот украинский регион, как Крым: "Россия-матушка, забери Донбасс домой!"

Представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Симоньян, отметив, что такого вопроса в повестке дня не стоит.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя проведение российскими оккупантами в Донецке форума "Русский Донбасс", заявил, что никому "не запрещено писать документы, которые напоминают произведения фантастов".

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