Кремль обеспокоен протестами и растущей поддержкой Навального, - СМИ

29 января, 2021, 14:00

Кремль всерьез обеспокоен масштабами демонстраций в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального и ищет способы охладить пыл недовольных народных масс

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к российскому правительству.

По словам информированного источника, закрытые социологические исследования, проведенные по заказу Кремля, показали, что признание и поддержка Навального растет, особенно среди молодежи.

Кроме того, вызов, брошенный Навальным, "усилил напряженность" в политической элите России. Источник, близкий к Кремлю, заявил, что власть должна принимать меры для снижения уровня социальной напряженности. Другой чиновник считает, что жесткая линия только усилит недовольство и повысит привлекательность Навального.

23 января по всей России прошли массовые митинги в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. По оценке штаба политика, на улице в более чем в 110 городах России вышли около 250 000 человек.

Протестующие скандировали традиционные лозунги "Долой царя", "Мы здесь власть", "Отпускай", "Свободу", "Навальный", "Долой власть чекистов".

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