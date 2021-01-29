Кремль обеспокоен протестами и растущей поддержкой Навального, - СМИ
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к российскому правительству.
По словам информированного источника, закрытые социологические исследования, проведенные по заказу Кремля, показали, что признание и поддержка Навального растет, особенно среди молодежи.
Кроме того, вызов, брошенный Навальным, "усилил напряженность" в политической элите России. Источник, близкий к Кремлю, заявил, что власть должна принимать меры для снижения уровня социальной напряженности. Другой чиновник считает, что жесткая линия только усилит недовольство и повысит привлекательность Навального.
23 января по всей России прошли массовые митинги в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. По оценке штаба политика, на улице в более чем в 110 городах России вышли около 250 000 человек.
Протестующие скандировали традиционные лозунги "Долой царя", "Мы здесь власть", "Отпускай", "Свободу", "Навальный", "Долой власть чекистов".
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