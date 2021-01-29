Композиция под настроение пользователя: музыкальный сервис Spotify запатентовал новую технологию

29 января, 2021, 17:09

Интернет-сервис потокового аудио Spotify получил патент на технологию распознавания речи пользователя для определения его эмоционального состояния, чтобы улучшить алгоритм рекомендуемой музыки

Об этом сообщает Independent.

Так, Spotify запатентовал новую технологию, которая будет распознавать информацию про "интонацию, стресс, ритм и т.д. единиц языка" при анализе голоса пользователя, чтобы определить его эмоциональное состояние, пол, возраст, для того чтобы улучшить алгоритм рекомендаций музыкальных композиций.

Сейчас технологию разрабатывают.

В компании отметили, что нужен совсем другой подход к сбору данных, чтобы человеческая деятельность была "по крайней мере частично устранена".

Spotify - интернет-сервис потокового аудио, который позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции. Является первым стриминговим сервисом, который позволяет прослушивать музыку онлайн, не загружая ее на устройство. Сервис доступен в 92 странах, в том числе и в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb