Компания Johnson & Johnson заявила о 66% эффективности своей COVID-вакцины
Об этом сообщает CNN со ссылкой на релиз компании.
Компания Johnson & Johnson заявила о 66% эффективности своего препарата с одной прививки. И в 85% предотвращает тяжелое течение болезни.
"Среди всех участников из разных регионов, включая тех, кто инфицирован новым вирусным вариантом, вакцина-кандидат компании Janssen в целом оказалась на 66% эффективной", - говорится в сообщении компании.
Компания продолжает исследования. Пока вакцину не позволяли к использованию ни в одной из стран мира, но компания рассчитывает выпустить миллиард доз уже в этом году.
Также сообщается, что по итогам испытаний в Латинской Америке вакцина показала эффективность 66%, в Южной Африке - 57%.
- Напомним, Novavax объявила о завершении финальной стадии исследований вакцины против коронавируса, эффективность которой составляет 89,3%.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-