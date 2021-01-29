Компания Johnson & Johnson заявила о 66% эффективности своей COVID-вакцины

Об этом сообщает CNN со ссылкой на релиз компании.

Компания Johnson & Johnson заявила о 66% эффективности своего препарата с одной прививки. И в 85% предотвращает тяжелое течение болезни.

"Среди всех участников из разных регионов, включая тех, кто инфицирован новым вирусным вариантом, вакцина-кандидат компании Janssen в целом оказалась на 66% эффективной", - говорится в сообщении компании.

Компания продолжает исследования. Пока вакцину не позволяли к использованию ни в одной из стран мира, но компания рассчитывает выпустить миллиард доз уже в этом году.

Также сообщается, что по итогам испытаний в Латинской Америке вакцина показала эффективность 66%, в Южной Африке - 57%.

Напомним, Novavax объявила о завершении финальной стадии исследований вакцины против коронавируса, эффективность которой составляет 89,3%.

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