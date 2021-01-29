Каськив строит в Карпатах курорт под "олимпиаду Зеленского", - "Схемы"

29 января, 2021, 13:21

По информации журналистов, экс-глава Госинвестпроекта времен Януковича Владислав Каськив причастен к строительству нового горнолыжного курорта "Боржава"

Об этом говорится в журналистском расследовании "Схем", передает "Радио Свобода".

Журналисты обнаружили, что Владислав Каськив стал советником словацкой фирмы, которая владеет полтысячей гектаров земли в Карпатах, где при Зеленском решили построить курорт к "Олимпиаде-2030", прав на проведение которой Украина еще не имеет.

В распоряжении журналистов оказались документы, согласно которым Владислав Каськив стал советником словацкой Carpathian Mountain Resort, получив широкие полномочия представлять и развивать проект в Украине. В соответствии с соглашением, ежемесячная оплата Каськива за такие услуги сейчас составляет 2 тыс. евро.

В другом письме, датированном ноябрем 2019 года, говорилось о будущих планах закрепить владение словацкой компанией Carpathian Mountain по Владиславом Каськивым.

Как установили журналисты, письмо подписано Юрием Залуским, который также был на совещании в Офисе президента Украины летом 2020 года, когда австриец Гернот Ляйтнер представил проект нового горнолыжного курорта в Боржаве.

Лейтнер - гражданин Австрии, главный бенефициар, разработчик и владелец компании "Боржава Эссет". Как отмечает украинская служба ВВС, львиную долю своих проектов он осуществляет в России, в частности, имел подряды при подготовке Олимпиады в Сочи в 2014 году и ЧМ-2018 по футболу уже на фоне санкций против России из-за оккупации Крыма и войны на Донбассе

В ответ на запрос "Схем" Лейтнер подтвердил, что Владислав Каськив стал советником Carpathian Mountain Resort.

Лейтнер также подчеркнул, что является владельцем Carpathian Mountain Resort: "Эта компания, в том числе, является частью корпоративной структуры моего проекту в Украине (проект "Боржава" - ред.)"

Как говорится в расследовании, эта компания владеет пол тысячей гектаров земли в Закарпатье, где планируется построить новый курорт. Сейчас эти земли арестованы в рамках уголовного дела НАБУ относительно вероятного хищения бюджетных средств Госинвестпроекта, когда им руководил Владислав Каськив.

До 2019 года землями в Закарпатье владела другая фирма австрийца Лейтнер Teleferic Holdings, через которую, по данным официального следствия, были выведены средства из госбюджета, предназначенные для воплощения "Олимпийской надежды". Этот проект должен был быть реализован при президентстве Виктора Януковича, а ответственным за это во главе Госинвестпроекта был Владислав Каськив.

На уточнение журналистов, считает ли австриец приемлемым вести переговоры и договариваться о строительстве курорта на землях, незаконное завладение которыми являются предметом расследования в уголовном производстве, он ответил:

"Я был очень удивлен арестом активов, поскольку это частная инвестиция и не связана с отмыванием денег. Мы должным образом примем эти, очевидно, политически мотивированные обвинения и докажем, что это первый проект горнолыжного курорта в Украине, который разрабатывается должным образом".

Владислав Каськив опроверг причастность к нынешнему проекту "Боржава": "Лично, к сожалению, нет, пока. Но я бы не прочь был, чтобы этот регион развивался, тем более, что это - мой мажоритарный округ".

Он также подтвердил, что "время от времени" общается с австрийцем Гернотом Лейтнер. На уточнение, планирует ли он как депутат от ОПЗЖ в Закарпатском облсовете, куда он был избран по результатам местных выборов 2020, заниматься лоббированием проекта "Боржава", Каськив ответил: "Видите, термин "лоббирование" в наших условиях контекст очень позитивный имеет , хотя, наверное, в других странах лучше. Если я буду полезен в этом плане, конечно с удовольствием ".

Журналисты проекта "Схемы" также получили доступ к переписке Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц народных депутатов от ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных. Электронные письма, которые охватывают период с 2014 по 2016 годы, среди прочего свидетельствуют о том, что Юлия Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings.

Доступ к содержимому электронных ящиков Левочкиных и их окружение получили журналисты OCCRP - Международного центра исследования коррупции и организованной преступности, и предоставили его "схемы". Оригинальность этого архива подтвердили специалисты этой организации.

Переписка указывает на то, что Юлия Левочкина согласовала трансфер средств из компании Teleferic через латвийский банк на счета ее дочерних украинских фирм, которые тратили их на скупку земель в долине Боржава в Закарпатье - как раз в том месте, на котором планировалась реализация "Олимпийской надежды" Виктора Януковича. Этот проект так и не был реализован, не в последнюю очередь потому, что деньги, предназначенные на проект, были выведены в оффшоры - что является предметом расследования НАБУ о хищении и легализации денежных средств. Среди подозреваемых по делу - родной и двоюродный братья Владислава Каськива.

Юлия и Сергей Левочкин оставили без ответа запросы журналистов.

"Схемы" обратились в Офис президента с вопросом, считают там приемлемым договариваться о партнерстве с лицами, которые могут быть причастны к хищению бюджетных средств и знают на Банковой, что австриец Лейтнер тесно сотрудничает с Владиславом Каськивым и Юлией Левочкиной.

В ответ в ОП отметили: "Речь идет именно о привлечении инвестиций, а не о проекте государственно-частного партнерства. Весь переговорный процесс украинская сторона ведет исключительно с представителем австрийской компании Austrian Teleferic Holdings. Относительно других вопросов, в Офисе президента на данный момент запрашиваемая информация ".

Гернот Ляйтнер в ответе на запрос журналистов подтвердил, что имеет деловые отношения с Юлией Левочкиной, не уточнив, в каких именно бизнес-проектах. "Я никогда не встречался с Сергеем Левочкиным. Однако я хорошо знаком с Юлией Левочкиной, с которой впервые познакомился в Вене в 2015 году. Сейчас у нас есть стали деловые отношения в течение нескольких лет", - сообщил Лейтнер.

Ранее журналисты издания "Наши Деньги" обнародовали расследование, в котором рассказали, что к деятельности Лейтнер в Украине вокруг проекта курорта Боржава причастна "группа Левочкина".

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