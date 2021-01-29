IKEA анонсировала официальное открытие первого магазина в Украине: где и когда
Об этом пресс-служба ИКЕА сообщила в Facebook.
"Счастливы сообщить, что с 1 февраля ИКЕА будет приветствовать покупателей в киевском city store, который откроется в Blockbuster Mall. Это первый офлайн-магазин в Украине, и мы с нетерпением ждем этого нового раздела в истории ИКЕА", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что магазин будет работать с 10:00 до 20:00 со строгим соблюдением противоэпидемических мероприятий, как то социальная дистанция, обязательное ношение масок, проверка температуры и регулярная дезинфекция помещения. Согласно действующих ограничений, в магазине смогут находиться максимум 500 человек одновременно.
- Напомним, ранее СМИ сообщали, что ИКЕА планировала открыть свой первый магазин в Украине, в столичном ТРЦ Blockbuster Mall в октябре.
- В мае этого года IKEA Украина подписала договор аренды площади для размещения мебельного магазина в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, однако в связи с пандемией коронавируса дата открытия магазина IKEA пока не определена.
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