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Франция запрещает въезд из-за пределов ЕС, исключением могут стать "важные поездки"

Во Франции ужесточили ограничения на въезд в страну из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает "РБК-Украина".

Правительство решило запретить въезд во Францию из-за пределов Европейского Союза из-за пандемии коронавируса. Запрет начнет действовать в воскресенье, 31 января.

Исключением стали - "важные поездки".

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