Франция запрещает въезд из-за пределов ЕС, исключением могут стать "важные поездки"
29 января, 2021, 22:28
Во Франции ужесточили ограничения на въезд в страну из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает "РБК-Украина".
Правительство решило запретить въезд во Францию из-за пределов Европейского Союза из-за пандемии коронавируса. Запрет начнет действовать в воскресенье, 31 января.
Исключением стали - "важные поездки".
EN DIRECT Déclaration du Premier ministre @JeanCastex à l'issue du Conseil de défense Covid-19. https://t.co/7jT17kXsO5- Élysée (@Elysee) January 29, 2021
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