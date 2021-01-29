Евросоюз может заблокировать поставки вакцин Pfizer в Британию, - СМИ
Об этом сообщает The Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам Австрии, Чехии, Дании и Греции, которое оказалось в ее распоряжении.
Издание отмечает, что поводом для такого шага стала "вакцинная война", которую спровоцировала британско-шведская фармкомпания AstraZeneca. Она сорвала сроки поставок в ЕС, но в то же время продолжает обеспечивать вакциной Британию, где производится часть препарата. В компании объяснили это тем, что контракт с Брюсселем был подписан позже, чем с Лондоном, пишет газета.
В письме Мишеля говорится, что Брюссель рассматривает экстренные меры, среди которых - заморозка экспорта вакцины от Pfizer и BioNTech, которая производится на заводах в странах ЕС. Великобритания заказала 40 млн доз препарата.
Соответствующее предложение Мишель направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Глава Евросовета заявил, что рассчитывает на разрешение конфликта с AstraZeneca с помощью диалога.
"Однако, если не удастся найти удовлетворительное решение, я считаю, что мы должны изучить все варианты и использовать все правовые средства и меры принуждения", - цитирует его газета.
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