Два украинских фильма допущены к рассмотрению на Оскар-2021, - Госкино

29 января, 2021, 14:29

Два украинских фильма вошли в список полнометражных лент, допущенных к рассмотрению на 93-ю премию Оскар

Об этом сообщила пресс-служба Госкино в Facebook.

В категории "Международный полнометражный фильм" представлена лента Валентина Васяновича "Атлантида", которая выбрана национальным претендентом на Оскар.

В категории "Документальный фильм" номинирована лента Ирины Целик "Земля голубая, будто апельсин", что получила квалификацию как победитель Сандэнс и участник Берлинале.

Короткие списки из 15 фильмов по каждой категории будут объявлены 9 февраля. Номинантов на премию Оскар объявят 15 марта.

93-я церемония вручения премии Оскар состоится 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе.