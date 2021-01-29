Два украинских фильма допущены к рассмотрению на Оскар-2021, - Госкино
29 января, 2021, 14:29
Два украинских фильма вошли в список полнометражных лент, допущенных к рассмотрению на 93-ю премию Оскар
Об этом сообщила пресс-служба Госкино в Facebook.
В категории "Международный полнометражный фильм" представлена лента Валентина Васяновича "Атлантида", которая выбрана национальным претендентом на Оскар.
В категории "Документальный фильм" номинирована лента Ирины Целик "Земля голубая, будто апельсин", что получила квалификацию как победитель Сандэнс и участник Берлинале.
Короткие списки из 15 фильмов по каждой категории будут объявлены 9 февраля. Номинантов на премию Оскар объявят 15 марта.
93-я церемония вручения премии Оскар состоится 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе.
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