Чийгоз ответил Зеленскому: "Когда оккупанты бросали нас в тюрьмы, ваш "Квартал" насмехался над Украиной"

29 января, 2021, 18:05

Один из лидеров крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что до сих пор от президента Владимира Зеленского не видели никаких продуктивных действий по деоккупации полуострова

Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Ахтем Чийгоз публично ответил на заявление Владимира Зеленского, который сказал, что до его прихода к власти "о возвращении Крыма никто не думал", передает Еспресо.TV.

Чийгоз назвал заявления президента Владимира Зеленского по деоккупации Крыма несправедливыми и непорядочными. Он отметил, что на фоне провалов нынешней власти Зеленский пытается вбросить в общество политиканские месседжи, приписать себе чужие достижения и обвинить оппонентов.

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Ахтем-ага напомнил, что в 2014-2015 годах, когда россияне в оккупированном Крыму бросали за решетку крымских татар за сопротивление, Зеленский вместе с "Кварталом" в то самое время смеялся над Украиной.

"Вы тогда не были президентом. Но если вы считали себя гражданином Украины, то должны задуматься, что эти подленькие шуточки оскорбляют и унижают очень многих, большую часть украинского народа, проливающего кровь за свою страну. Который, находясь в оккупации, борется, теряет жизни, попадает в заключение", - сказал Чийгоз.

Нардеп подчеркнул, что никогда не слышал от пятого президента Петра Порошенко фраз типа "я вот столько сделал".

"Но хорошо помню, как, став президентом, с высокой трибуны Конгресса США в своем выступлении он назвал себя крымским татарином", - подчеркнул Ахтем Чийгоз.

Он также отметил, что патриотически настроенные жители полуострова связывали надежды на освобождение от оккупации с командой пятого президента, и каждое освобождение пленных из российских тюрем было знаком - Украина своих не оставляет.

"Все эти ожидания ассоциировались с президентом Порошенко. Что с вами ассоциируется? Я вам откровенно скажу, что сейчас думают в Крыму большинство наших сограждан. Они в шоке от тех изменений, которые с вами пришли. От тех месседжей, которые они постоянно слышат от вас и вашей команды. О воде, которую надо дать оккупанту, чтобы его укрепить, чтобы ему комфортнее было. Наши граждане не просят воды. Не требует какой-то гуманитарной помощи. Наши граждане борются, умирают и сидят в тюрьмах для того, чтобы освободили Крым от оккупанта, чтобы выгнали его с их земли", - добавил народный депутат.

Также Ахтем-ага отметил, что именно при Порошенко создали рабочую группу и через несколько лет наработали полностью соответствующие международному праву и Конституции Украины законопроекты, инициатором которых был Меджлис.

Он отметил, что с приходом к власти Зеленского этот вопрос повис в воздухе.

"Это очень сильно помогло бы нашему государству закрепить свои позиции на международных площадках, перед нашими партнерами. Это сильно ударило бы по нашему врагу Путину. Почему вы не делаете этого? Вы за полтора года, потеряв столько времени, сейчас пытаетесь заявлять, что до вас никто Крымом не занимался? Мы еще от вас ничего продуктивного по Крыму не видели", - подытожил Ахтем Чийгоз.

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