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Espreso.tvОбществоБрата Навального в России отправили под домашний арест

Брата Навального в России отправили под домашний арест

Суд в Москве отправил под домашний арест брата политика Алексея Навального Олега

Об этом сообщает Meduza.

Олега обвиняют в нарушении противоэпидемиологических мероприятий. Он участвовал в митингах в поддержку брата 23 января, а также призвал к участию в акциях, которые не были санкционированы властями.

Напомним, 27 января силовики РФ пришли с обысками в квартиру оппозиционера Алексея Навального в Марьино и в квартиру его жены Юлии в Москве.

  • После обысков в квартире оппозиционера Алексея Навального правоохранители задержали его брата Олега.

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