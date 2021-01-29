Брата Навального в России отправили под домашний арест

Об этом сообщает Meduza.

Олега обвиняют в нарушении противоэпидемиологических мероприятий. Он участвовал в митингах в поддержку брата 23 января, а также призвал к участию в акциях, которые не были санкционированы властями.

Напомним, 27 января силовики РФ пришли с обысками в квартиру оппозиционера Алексея Навального в Марьино и в квартиру его жены Юлии в Москве.

После обысков в квартире оппозиционера Алексея Навального правоохранители задержали его брата Олега.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb