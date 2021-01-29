Американские эсминцы Porter и Donald Cook провели операцию в Черном море

29 января, 2021, 14:44

Ракетные эсминцы ВМС США USS Porter и USS Donald Cook провели в Черном море многоотраслевую морскую операцию с участием самолетов

Об этом сообщил в Твиттере посольство США в Украине.

"В Черном море эсминцы ВМС США "Портер" и "Дональд Кук" провели многоотраслевую морскую операцию с участием самолетов ДРЛС (системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления #AWACS) НАТО и P-8A (патрульных противолодочных самолетов) ВМС США для дальнейшего усиления взаимодействия между членами НАТО. То ли наши корабли, то ли самолеты, мы здесь, в Черном море, для поддержки Болгарии, Грузии, Турции, Украины и Румынии ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ракетный эсминец ВМС США USS Porter (DDG-78) вечером в четверг, 28 января, вошел в акваторию Черного моря.

Это уже второй эсминец США, который зашел в Черное море за последние дни. Так, 23 января в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG 75).

В настоящее время в Черном море также находится корабль снабжения ВМС США USNS Laramie, что зашел туда 25 января, который обеспечит корабли топливом и всеми необходимыми припасами, чтобы они не заходили в порты.

USS Porter, вместе с эсминцами USS Donald Cook, USS Roosevelt и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами о Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской адаптивной системы противоракетной обороны.

Согласно Конвенции Монтре, время пребывания кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничен 21 сутками.

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