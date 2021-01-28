Зеленский ввел санкции против россиян. Санкционный список опубликован
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 года "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие Указом Президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т" (прилагается, секретно, без абзацев 14, 15, 16 - несекретно)", - говорится в сообщении.
Согласно указу, контроль за выполнением решения СНБО возложили на секретаря совета Алексея Данилова. Сам список санкционных лиц не опубликован. Кроме того, одно из решений СНБО - засекречено.
Министерство иностранных дел Украины проинформировало партнеров из Европейского Союза, Соединенных Штатов и других государств о введении санкций против России.
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