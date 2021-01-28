Зеленский не простит себе, если не выполнит обещаний, - Ермак о возможном втором сроке президента

Об этом Ермак сказал в интервью "НВ".

"Что касается второго срока: думаю, определяться с этим он будет ближе к окончанию первого срока, когда будет понятно, что он успел выполнить, как он видит дальнейшее развитие. Для него сегодня нет ничего важнее, чем реализация тех планов, которые он себе поставил, с которыми он шел на выборы, и внутренняя оценка себя. Он никогда сам себе не простит, если то, что он пообещал, что не сделает", - сказал Ермак.

Также Ермак ответил на вопрос, сколько еще он готов оставаться в команде президента.

"Я готов быть столько, сколько решит президент", - сказал Ермак.