Зеленский не простит себе, если не выполнит обещаний, - Ермак о возможном втором сроке президента
28 января, 2021, 17:30
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак считает, что определяться со вторым сроком президент Украины Владимир Зеленский будет ближе к завершению первого
Об этом Ермак сказал в интервью "НВ".
"Что касается второго срока: думаю, определяться с этим он будет ближе к окончанию первого срока, когда будет понятно, что он успел выполнить, как он видит дальнейшее развитие. Для него сегодня нет ничего важнее, чем реализация тех планов, которые он себе поставил, с которыми он шел на выборы, и внутренняя оценка себя. Он никогда сам себе не простит, если то, что он пообещал, что не сделает", - сказал Ермак.
Также Ермак ответил на вопрос, сколько еще он готов оставаться в команде президента.
"Я готов быть столько, сколько решит президент", - сказал Ермак.
- Напомним, что президент Владимир Зеленский на своем дне рождения 25 января якобы сказал, что идет на второй президентский срок, заявил нардеп Гео Лерос.
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