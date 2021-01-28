Зеленский еще на год продлил безвизовый режим для граждан Великобритании

28 января, 2021, 15:18

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

Согласно тексту указа, иностранцы смогут воспользоваться безвизовым режимом, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Изменения были внесены в указ президента от 29 января 2019 №28 "О временном введении безвизового режима для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", согласно которому безвизовый режим действовал до 30 января 2021 года.

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