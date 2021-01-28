Запрещенное оружие и снайперы: за прошедшие сутки россияне на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

28 января, 2021, 07:46

В среду, 27 января, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил 10 раз обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Павлополя россияне открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Богдановка захватчики применили станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Также было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия.

В пригороде Марьинки и Авдеевки оккупанты били из стрелкового оружия, а возле Водяного на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска стреляли из автоматического станкового гранатомета, а у Луганского - с станковой противотанкового гранатомета.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

27 января боевых потерь среди украинских военных не было.

На вражеские обстрелы бойцы ООС ответили огнем.

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