Запрещенное оружие и снайперы: за прошедшие сутки россияне на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Павлополя россияне открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Богдановка захватчики применили станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Также было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия.
В пригороде Марьинки и Авдеевки оккупанты били из стрелкового оружия, а возле Водяного на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска стреляли из автоматического станкового гранатомета, а у Луганского - с станковой противотанкового гранатомета.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.
27 января боевых потерь среди украинских военных не было.
На вражеские обстрелы бойцы ООС ответили огнем.
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