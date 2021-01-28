Японские разработчики создали "умные очки" для лечения близорукости

28 января, 2021, 20:28

В Японии компания Kubota Pharmaceutical Holdings создала очки, которые могут лечить близорукости

Об этом сообщает Sciencemint.

Как отмечается, очки японской компании Kubota проектируют изображение с линзы устройства на сетчатку глаза пользователя, чтобы исправить ошибку преломления, которая вызывает близорукость (миопия).

Известно, что миопия часто возникает из-за слишком большого расстояния между роговицей и сетчаткой глаза, мешает правильной фокусировке света при попадании в глаза и размывает отдаленные объекты.

В компании не раскрывают точного принципа работы очков, однако заявляют, что использование очков от 60 до 90 минут в день помогает корректировать зрение.

Компания планирует продолжить клинические исследования и узнать, сколько длится эффект от ношения очков, а также как долго их необходимо будет носить для постоянного результата.

Сейчас прототип очков Kubota находится на стадии тестирования.

Сообщается, что производители начали клиническое испытание в США, в котором приняли участие 25 человек, после чего компания намерена начать продажу девайса сначала в Азии, где большое количество людей борется с близорукостью. В Kubota добавили, что среди людей моложе 20 лет 95% японцев, 96% южнокорейцев, 85% тайваньцев, 87% гонконгцев и 82% жителей Сингапура должны носить очки от близорукости. В целом в мире около 2,56 млрд людей страдают близорукостью.

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