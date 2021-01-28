Винценз возвращается: уникальная библиотека писателя будет доступна для исследователей во Львове

28 января, 2021, 13:55

Библиотека Станислава Винценза станет доступной для украинских студентов и исследователей - ее разместят в Украинском католическом университете

Сегодня, 28 января - 50-ю годовщину смерти великого писателя и гуманиста Станислава Винценца. Поэтому в центре Львова в ближайшие дни планируют открыть выставку Станислава Винценза, основанную на его библиотеке. После библиотека "переедет" в УКУ. Об этом на своей Facebook-странице сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий, передает "Еспресо.Захид".

"Винценз вернется не просто во Львов, он вернется в центр города. Потому что в его библиотеку люди смогут посмотреть прямо на площади Рынок, зайдя в Итальянский дворик дома Корнякта, поднявшись на второй этаж в прекрасный величественный зал, из окон которого видно сердце город Льва . А потом библиотека Винценза станет доступной для украинских студентов и исследователей. И не только украинских, но и для студентов и исследователей со всего мира. Потому что она будет открытой для осмотра, для работы, для проработок в лучшем украинском высшем учебном заведении - Украинском католическом университете ", - отметил Николай Княжицкий.

По словам политика, наша задача в дни, когда вспоминаем Винценц, через 50 лет после его смерти, сделать все, чтобы он стал настоящим большим открытием для украинцев, поляков и европейцев - людей всего мира. "Потому что человек такого масштаба личности и такого масштаба любви рождается один раз", - добавил депутат.

Николай Княжицкий говорит, что хоть Винценз и был польским писателем, но хорошие слова о нем могут сказать и украинцы, и евреи, и армяне. "Винценз, как и Чеслав Милош, был одним из идеологов семейной Европы. Его Европа - это были Карпаты. Куда бы потом не забрасывала его судьба, останавливался он в Венгрии или в Германии, во Франции или Швейцарии, он всегда жил Карпатами и Гуцульщине" , - отметил политик.

Княжицкий убежден, что именно по таким персоналом будущее. "Мы, вспоминая, в годовщину его смерти творчество Станислава, его взгляды, его ценности, должны сделать все, чтобы они стали открытыми для будущих поколений", - резюмирует нардеп.

Винценз - автор эпического произведения о украинском и традиции Гуцульщины "На высокой горной долине".

В начале февраля библиотеку Винценза представят в Историческом музее на площади Рынок во Львове, а затем она станет доступной в библиотеке УКУ центра Шептицкого.

Винценз, как никто другой, понимал важность культуры для развития Украины. Именно он установил первый памятник Ивану Франко, на котором написано "Верю в силу духа".

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