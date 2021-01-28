ВОЗ: В Европе рано ослаблять карантин

28 января, 2021, 18:55

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано ослаблять карантин в европейских странах

Об этом во время брифинга заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге, передает РБК-Украина .

По его словам, в Европе около 3% людей переболели коронавирусом и могут иметь антитела, поэтому до сих пор существует вероятность новой волны заболевания.

"Темпы распространения коронавируса в Европе еще высоки, и это влияет на системы здравоохранения. Именно поэтому, еще рано ослаблять карантин", - отметил Клюге.

В ВОЗ отметили, что в Европе зафиксировали более 700 тысяч летальных случаев от COVID-19.

"Коронавирус сильно ударил по экономике, ментальному здоровью, образованию и по частным и профессиональным отношениям", - сказал Клюге.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения обновили клиническую инструкцию по лечению пациентов с коронавирусом, в том числе со стойкими симптомами после выздоровления.

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