ВОЗ: В Европе рано ослаблять карантин
Об этом во время брифинга заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге, передает РБК-Украина .
По его словам, в Европе около 3% людей переболели коронавирусом и могут иметь антитела, поэтому до сих пор существует вероятность новой волны заболевания.
"Темпы распространения коронавируса в Европе еще высоки, и это влияет на системы здравоохранения. Именно поэтому, еще рано ослаблять карантин", - отметил Клюге.
В ВОЗ отметили, что в Европе зафиксировали более 700 тысяч летальных случаев от COVID-19.
"Коронавирус сильно ударил по экономике, ментальному здоровью, образованию и по частным и профессиональным отношениям", - сказал Клюге.
- Напомним, во Всемирной организации здравоохранения обновили клиническую инструкцию по лечению пациентов с коронавирусом, в том числе со стойкими симптомами после выздоровления.
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