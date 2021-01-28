В ВСУ советские УАЗы заменят единственным армейским внедорожником - объявлен конкурс

28 января, 2021, 14:45

В министерстве обороны решили принять на вооружение единый джип для ВСУ

Об этом заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк рассказал изданию Defense Express .

"Проблема с легким автотранспортом в ВСУ уже давно назрела - ми годами ездим на" волонтерских машинах ", которые почти вытеснили морально устаревшие" уставные "УАЗы. В начале 2021 года Минобороны Украины запланировало начать опытно-конструкторскую работу по разработке армейского внедорожника, в соответствии с реальными потребностей армии. Простым языком, украинской "джипа" на замену "уазике", - отметил Миронюк.

Замминистра пояснил, что требования к единому внедорожника будут объявлены всем представителям украинского оборонно-промышленного комплекса, как государственной и частной формы собственности.

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"Через некоторое время все желающие должны изготовить опытные образцы. Эти машины будут направлены сразу на государственные испытания, где будут выполнять одинаковые тесты и задания на равных для всех условиях. Победитель этого конкурса получит право поставки своего изделия в Вооруженные Силы Украины", - рассказал чиновник министерства.

По его словам, в украинской армии впервые будет начат государственный подход, который уже давно практикуют в странах НАТО: силовое ведомство публично огололосить желаемые тактико-технические характеристики, изучит предложения, проведет сравнительные испытания образцов и выберет лучший вариант.

Напомним, в ноябре 2020 Минобороны заключило контракт на поставку в ВСУ 30 колесных самоходных гаубиц "Дана" М2 калибра 152 мм

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