В Украине из-за низкого показателя тестирования на коронавирус в "серую" зону попали шесть областей, - Ляшко
Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.
В Одесской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Львовской областях отмечены самые низкие показатели ПЦР-тестирования на 100 тысяч населения за последние семь дней. А также, одни из самых высоких показателей положительных результатов.
В таблице критериев, среди которых количество новых случаев на 100 тысяч населения за 14 дней, число ПЦР-тестов на 100 тысяч населения за 7 дней, количество смертей от коронавируса за 14 дней на 100 тысяч населения и процент положительных тестов за 7 дней Киев занимает четвертое место по случаям, седьмое - по смертям, двадцать пятое - по количеству тестов и проценту положительных результатов. В таблице чем больше число, тем лучше ситуация.
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