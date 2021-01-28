В Украине разработают е-платформу для поступления иностранных студентов в вузы

28 января, 2021, 19:44

Минцифры создаст единую электронную платформу для поступления иностранных студентов в украинские университеты

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

Он отметил, что Минцифры вместе с МОН, МЗ, МВД и МИД разрабатывают единую электронную платформу для поступления иностранных студентов в украинские университеты.

"Готовим онлайн-сервисы в сфере образования. Онлайн-вступление для иностранцев - один из будущих проектов, которые облегчат жизнь абитуриентам и студентам. В прошлом году онлайн-образование вышло на новый уровень. Мир приспосабливался к новым правилам в Zoom на онлайн-лекциях и занятиях", - сообщил Федоров.

Министр отметил, что процесс онлайн-поступления для иностранцев будет упрощен и лишен многошаговой бюрократической процедуры.

По его словам, студенты смогут отправить информацию онлайн, а также получить офер от вуза и электронные приглашения на обучение (стажировку) в Украине. Абитуриент сможет увидеть все необходимые стадии в электронном кабинете.

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