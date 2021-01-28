В Telegram появилась возможность перенести свои сообщения с WhatsApp

28 января, 2021, 22:57

Пользователи Telegram теперь могут переносить в него переписку с других мессенджеров, в том числе WhatsApp, Line и KakaoTalk

Об этом сообщается в блоге команды Telegram.

Чтобы перенести чат с WhatsApp для iOS, достаточно открыть страницу с информацией о контакте или группу, нажать "Экспорт беседы" и выбрать Telegram в меню "Поделиться". На устройствах Android внутри чата WhatsApp нужно нажать: >Больше> Экспорт беседы, а затем выбрать Telegram в меню "Поделиться".

На iOS в WhatsApp можно экспортировать данные просто из списка чатов. Достаточно провести на чате влево и выбрать '...'> Экспорт беседы.

В соцсети заявили, что пользователи Telegram могут не только экспортировать историю сообщений, но и удалять сообщения в любое время для всех участников переписки, не оставляя следов.

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