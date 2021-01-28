В Telegram появилась возможность перенести свои сообщения с WhatsApp
Об этом сообщается в блоге команды Telegram.
Чтобы перенести чат с WhatsApp для iOS, достаточно открыть страницу с информацией о контакте или группу, нажать "Экспорт беседы" и выбрать Telegram в меню "Поделиться". На устройствах Android внутри чата WhatsApp нужно нажать: >Больше> Экспорт беседы, а затем выбрать Telegram в меню "Поделиться".
На iOS в WhatsApp можно экспортировать данные просто из списка чатов. Достаточно провести на чате влево и выбрать '...'> Экспорт беседы.
В соцсети заявили, что пользователи Telegram могут не только экспортировать историю сообщений, но и удалять сообщения в любое время для всех участников переписки, не оставляя следов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-