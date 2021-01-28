В России прогремел мощный взрыв на заводе, где производят ракеты к РСЗО "Град"
28 января, 2021, 12:02
В ночь на четверг, 28 января, на Пермском пороховом заводе произошел мощный взрыв, после которого началась масштабный пожар
Об этом сообщили в МЧС РФ.
На обнародованных в соцсетях видео очевидцев видно, что в результате взрыва над заводом поднялся огромный огненный гриб, который был виден на расстоянии несколько километров.
По официальным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Их состояние не уточняется.
Точные причины взрыва пока не установлены.
Пермский пороховой завод производит запалы к реактивным двигателям для систем залпового огня Град, Смерч и комплексов ПВО, смеси для разгонных ступеней крылатых ракет морского базирования, заряды для танков и САУ и другие типы боеприпасов.
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