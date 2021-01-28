В России полицейские возобновили обыски и задержания сторонников Навального

28 января, 2021, 19:21

Российские силовики пришли с обысками в квартиру депутата Константина Янкаускаса, депутата Люси Штейн, также задержали координатора нижегородского штаба Навального Романа Трегубова

Об этом написал Янкаускас в своем Twitter.

Он сообщил, что силовики пришли с обысками в квартиру, где он прописан.

В разговоре со СМИ Янкаускас предположил, что следственные действия связаны с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января.

Обыск в моих пожилых родителей, с Которым я не живу уже 8 лет. Полицейские ломятся в квартиру, мама пытается сдержать их к приезда адвоката. - Константин Янкаускас (@jankauskas_k) January 28, 2021

Также, адвокат Мансур Гильманов в комментариях росСМИ заявил, что полицейские увезли на обыски дома московского муниципального депутата Люсю Штейн. Он также сообщил, что Штейн для обысков забрали из спецприемника. Она находилась там, поскольку получила 10 суток ареста после задержания на акции 23 января.

Как сообщают издания, координатора нижегородского штаба Навального Романа Трегубова задержали во время допроса по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В свою очередь к менеджеру команды Навального Анастасии Кадетовой пришли сотрудники Центра "Э". Ее планировали отвезти в участок полиции для составления протокола из-за задержания в аэропорту "Внуково" 17 января - в день возвращения Навального из Германии в Россию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb