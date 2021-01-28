В России полицейские возобновили обыски и задержания сторонников Навального
Об этом написал Янкаускас в своем Twitter.
Он сообщил, что силовики пришли с обысками в квартиру, где он прописан.
В разговоре со СМИ Янкаускас предположил, что следственные действия связаны с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января.
Обыск в моих пожилых родителей, с Которым я не живу уже 8 лет. Полицейские ломятся в квартиру, мама пытается сдержать их к приезда адвоката.- Константин Янкаускас (@jankauskas_k) January 28, 2021
Также, адвокат Мансур Гильманов в комментариях росСМИ заявил, что полицейские увезли на обыски дома московского муниципального депутата Люсю Штейн. Он также сообщил, что Штейн для обысков забрали из спецприемника. Она находилась там, поскольку получила 10 суток ареста после задержания на акции 23 января.
Как сообщают издания, координатора нижегородского штаба Навального Романа Трегубова задержали во время допроса по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
В свою очередь к менеджеру команды Навального Анастасии Кадетовой пришли сотрудники Центра "Э". Ее планировали отвезти в участок полиции для составления протокола из-за задержания в аэропорту "Внуково" 17 января - в день возвращения Навального из Германии в Россию.
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера. Его поместили под стражу.
- В десятках городов России в субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 тысяч человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3 200 человек были задержаны.
- 27 января силовики РФ пришли с обысками в квартиру оппозиционера Алексея Навального в Марьино и в квартиру его жены Юлии в Москве.
- После обысков в квартире оппозиционера Алексея Навального правоохранители задержали его брата Олега.
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