В Польше вакцинировали от коронавируса уже более миллиона человек

28 января, 2021, 17:11

В Польше за минувшие сутки вакцинировали против коронавируса более 60 тыс. человек, таким образом общее количество людей с прививкой превысило один миллион

Об этом информирует Минздрав Польши в Твиттере.

Среди вакцинированных 850 тыс. получили первую прививку, а 150 тыс. человек - вторую, что освоболит их от обязательного карантина при контакте с инфицированными лицами.

В целом среди миллиона вакцинированных в 494 случаях зафиксированы побочные эффекты, в основном легкого течения. В одном случае зарегистрирована смерть 73-летнего человека на второй день после прививки. Санитарные службы Польши проверяют, летальный случай непосредственно связан с вакцинацией.

Сейчас в Польше утилизировано 2 486 неиспользованных доз вакцины.

За последние сутки в Польше зафиксировано более 7,1 тыс. случаев инфицирования коронавируса, 389 человек скончались. С начала пандемии COVID-19 в Польше инфицировалось почти 1,5 млн человек, умерли более 36,4 тыс.

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