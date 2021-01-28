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В оккупирован Крым прибыл для учений российский ракетный комплекс "Бастион"


фото: rfe
Российский ракетный комплекс "Бастион" привезли в оккупированный Крым на учения

Об этом сообщают Крим.Реалии со ссылкой на флот РФ.

"Боевые расчеты прибыли в назначенный район, провели развертывание комплексов к боевому применению и выполнили подготовку к условной стрельбе. Военнослужащие дивизиона отработали комплекс задач по назначению", - говорится в сообщении.

Российские военные заявили, что дивизион "Бастиона" проведет совместные учения с экипажем одного из фрегатов российского Черноморского флота.

  • БПКРК "Бастион" - береговой ракетный комплекс, предназначенный для поражения надводных кораблей из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей.

 

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