В оккупирован Крым прибыл для учений российский ракетный комплекс "Бастион"

28 января, 2021, 16:04

Российский ракетный комплекс "Бастион" привезли в оккупированный Крым на учения

Об этом сообщают Крим.Реалии со ссылкой на флот РФ.

"Боевые расчеты прибыли в назначенный район, провели развертывание комплексов к боевому применению и выполнили подготовку к условной стрельбе. Военнослужащие дивизиона отработали комплекс задач по назначению", - говорится в сообщении.

Российские военные заявили, что дивизион "Бастиона" проведет совместные учения с экипажем одного из фрегатов российского Черноморского флота.