В оккупирован Крым прибыл для учений российский ракетный комплекс "Бастион"
28 января, 2021, 16:04
Российский ракетный комплекс "Бастион" привезли в оккупированный Крым на учения
Об этом сообщают Крим.Реалии со ссылкой на флот РФ.
"Боевые расчеты прибыли в назначенный район, провели развертывание комплексов к боевому применению и выполнили подготовку к условной стрельбе. Военнослужащие дивизиона отработали комплекс задач по назначению", - говорится в сообщении.
Российские военные заявили, что дивизион "Бастиона" проведет совместные учения с экипажем одного из фрегатов российского Черноморского флота.
- БПКРК "Бастион" - береговой ракетный комплекс, предназначенный для поражения надводных кораблей из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей.
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