В Одессе из-за непогоды пострадали 58 человек

28 января, 2021, 13:06

В Одессе из-за сильных снегопадов и порывов ветра пострадали 58 человек, 7 человек попали в больницы

Об этом сообщает " Думская ".

Два человека пострадали в результате падения деревьев. Один был доставлен в отделение нейрохирургии.

"58 человек обратились за минувшие сутки в одесские травмпункты по поводу травм, полученных на улице в результате непогоды", - говорится в сообщении.

В Одессе второй день сильный снегопад, в городе остановилось движение электротранспорта. За ночь в Одессе упало около 500 деревьев и стволовых ветвей, а также три фонаря.