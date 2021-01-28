В Одессе из-за непогоды пострадали 58 человек
28 января, 2021, 13:06
В Одессе из-за сильных снегопадов и порывов ветра пострадали 58 человек, 7 человек попали в больницы
Об этом сообщает " Думская ".
Два человека пострадали в результате падения деревьев. Один был доставлен в отделение нейрохирургии.
"58 человек обратились за минувшие сутки в одесские травмпункты по поводу травм, полученных на улице в результате непогоды", - говорится в сообщении.
В Одессе второй день сильный снегопад, в городе остановилось движение электротранспорта. За ночь в Одессе упало около 500 деревьев и стволовых ветвей, а также три фонаря.
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