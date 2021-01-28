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Espreso.tvОбществоВ МОН заявили, что не имеют полномочий уволить известную антиукраинскими заявлениями профессора Бильченко

В МОН заявили, что не имеют полномочий уволить известную антиукраинскими заявлениями профессора Бильченко

В министерстве образования и науки отметили, что исключительные полномочия на увольнение профессора имеет только ректор университета

Об этом говорится в официальном ответе МОН запрос " Радио Свобода ".

"Согласно части третьей статьи 34 Закона Украины "О высшем образовании" назначение и освобождение от должности работников, решения других кадровых вопросов относится к исключительной компетенции руководителя учреждения высшего образования", - пояснили в министерстве образования и науки.

Ранее сама Бильченко написала, что после разговора с ректором заведения, тот заверил ее, что не освободит с НПУ.

В то же время, по данным Depo.ua освобождения профессора Бильченко по инициативе профсоюза рассмотрит ученый совет заведения.

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"" Высказывания встретили решительно неприятие со стороны руководства университета, студенческой общественности и профессорско-преподавательского состава университета, в социальных сетях решительно осудили такие высказывания, как антиукраинские и антинародные, идущие вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива Национального педагогического университета имени М .П. Драгоманова ", - говорится в заявлении профсоюза НПУ имени Драгоманова.

"По результатам обсуждения и рассмотрения планируется проведение слушания этого вопроса на заседании Ученого совета университета", - добавил председатель профсоюза университета Иван Горбачук.

  • Напомним, после усиления с 16 января 2021 года действия закона о защите государственного языка Бильченко обнародовала в Facebook серию заявлений, где, в частности, назвала Украину "онкобольным американской колонией" и "тоталитарной страной", где якобы царят "уличные етнорадикалы" и "фашизм" . При этом на оккупированных территориях и в РФ никаких признаков тоталитаризма, политических репрессий и ограничений прав и свобод человека и гражданина она не видит.
  • Позже появились свидетельства того, что подобные вещи профессор рассказывает и на лекциях .
  • В открытом доступе есть видеозаписи с ее выступлениями на тему "войны" в Украине, которые она имела в Одесской юридической академии, а также на телеканалах экс- "регионала" Клименко и террористической организации "ДНР". От своих слов Евгения Бильченко пока не отказывается.
  • Преподаватели и студенты университета Драгоманова отреагировали на неоднозначные высказывания профессора культурологии этого вуза Евгении Бильченко относительно украинского языка.
  • Министерство образования и науки Украины отреагировало на ситуацию высказываний о государственном языке преподавательницы Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко.

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