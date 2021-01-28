 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортВ Макгрегора из-за поражения в UFC сорвался бой с легендарным боксером

В Макгрегора из-за поражения в UFC сорвался бой с легендарным боксером


фото: Getty Images
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо отказался от боя с Конором МакГрегором за поражения ирландца в UFC

Об этом сообщает The Sun .

По словам промоутера чемпиона мира в восьми весовых категориях Шона Гиббонса, Мэнни Пакьяо отказался от идеи проведения поединка с Конором МакГрегором после поражения ирландца нокаутом от американца Дастина Пуарье в поединке UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата).

"К сожалению, это выглядело так, будто Конор смотрел мимо Дастина и получил нокаут. Возможно, он держал в голове бой с Пакьяо. Думаю, что сейчас уже нет спроса на этот поединок. В Конора есть некоторые дела, которые ему нужно решить в UFC. Жаль, ведь было бы весело ", - сказал Гиббонс.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать