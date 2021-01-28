В Макгрегора из-за поражения в UFC сорвался бой с легендарным боксером
28 января, 2021, 11:45
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо отказался от боя с Конором МакГрегором за поражения ирландца в UFC
Об этом сообщает The Sun .
По словам промоутера чемпиона мира в восьми весовых категориях Шона Гиббонса, Мэнни Пакьяо отказался от идеи проведения поединка с Конором МакГрегором после поражения ирландца нокаутом от американца Дастина Пуарье в поединке UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата).
"К сожалению, это выглядело так, будто Конор смотрел мимо Дастина и получил нокаут. Возможно, он держал в голове бой с Пакьяо. Думаю, что сейчас уже нет спроса на этот поединок. В Конора есть некоторые дела, которые ему нужно решить в UFC. Жаль, ведь было бы весело ", - сказал Гиббонс.
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