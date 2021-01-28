В Ливии захватили российский ЗРК "Панцирь" и тайно переправили на американскую базу в Германии - СМИ

28 января, 2021, 18:01

В Ливии на поле боя захватили российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" и вывезли на американскую авиабазу Раммштайн в Германии

Об этом пишет The Times.

По данным издания, это произошло в июне 2020 года. ЗРК вывезли в Германию из аэропорта к западу от ливийской столицы Триполи американским военно-транспортным самолетом C-17 Globemaster. Такое решение приняли из-за опасений, что ЗРК могут завладеть контрабандисты или другие вооруженные группировки и использовать против гражданских самолетов.

К тому же, пишет The Times, США известно, что с помощью одного из таких ЗРК сбили американский беспилотник Reaper стоимостью 31,4 млн долларов, который выполнял разведывательный полет.

Издание сообщает, что ЗРК поставили в Ливию Объединенные Арабские Эмираты, которые купили их в России. Официально Россия не поставляет вооружение в Ливию.

Последние годы в Ливии продолжается война между Правительством национального согласия Файез Сарраджа, который контролирует запад страны и столицу Триполи, и Ливийской национальной армией под командованием военного лидера Халифы Хафтара, базирующейся в восточной части Ливии.

Турция и Катар поддерживают признанное ООН правительство в Триполи, в то же время Хафтар пользуется поддержкой России, Франции, Италии, Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ.

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