В Киеве двое мужчин упали в шахту лифта в недострое: один погиб

28 января, 2021, 18:13

В Святошинском районе столицы двое мужчин упали в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме, полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщает Отдел коммуникации столичной полиции.

Событие произошло в переулке Приборный, в Святошинском районе.

По предварительной информации, двое мужчин, 1990 и 1998 рождения, упали в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме. От полученных травм один из них погиб, а другой с многочисленными повреждениями госпитализирован.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

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