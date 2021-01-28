В Киеве двое мужчин упали в шахту лифта в недострое: один погиб
Об этом сообщает Отдел коммуникации столичной полиции.
Событие произошло в переулке Приборный, в Святошинском районе.
По предварительной информации, двое мужчин, 1990 и 1998 рождения, упали в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме. От полученных травм один из них погиб, а другой с многочисленными повреждениями госпитализирован.
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
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