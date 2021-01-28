В феврале на Марс приземлится аппарат NASA, призванный найти следы жизни на планете
Об этом сообщает NASA и " Синьхуа ", передает " Укринформ ".
"Вездеход NASA Perseverance приближается к Марсу со скоростью 2,5 км / сек и должен приземлиться на Красной планете 18 февраля", - говорится в материале.
Ракете-носителю Atlas V вместе с марсоходом осталось преодолеть около 41,2 млн км с его 470, 8 млн км путешествия.
"Только он окажется в верхних слоях атмосферы Марса, начнутся богатые на события семь минут снижение", - описывает будущее приземления китайское издание.
Отметим, что миссия Perseverance стартовала 30 июля 2020 года с мыса Канаверал во Флориде.
Perseverance на 126 кг тяжелее своего предшественника - Curiosity и имеет вана в 1025 кг.
По словам главного научного проекту NASA "Марс 2020" Кена Фарли, "сложное научное оборудование Perseverance не только поможет в поиске окаменелых микробов, но также расширит наши знания о марсианской геологии, ее прошлого, настоящего и будущего".
В миссии марсохода помогать роботизированный вертолет Ingenuity (Изобретательность) - дрон-разведчик, для исследования поверхности Марса с целью направления дальнейших передвижений.
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