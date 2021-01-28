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Espreso.tvОбществоВ Ереване протестующие штурмовали Генпрокуратуру: требуют арестовать Пашиняна

В Ереване протестующие штурмовали Генпрокуратуру: требуют арестовать Пашиняна


фото: newsarmenia
В Ереване возобновились антиправительственные акции протеста

Демонстранты пытались штурмовать здание генеральной прокуратуры Армении, сообщает News.am.

Протестующие хотели заблокировать здание генпрокуратуры и требовать ареста Никола Пашиняна. Правоохранителям удалось оттеснить демонстрантов.

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