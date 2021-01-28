В Ереване протестующие штурмовали Генпрокуратуру: требуют арестовать Пашиняна
28 января, 2021, 16:04
В Ереване возобновились антиправительственные акции протеста
Демонстранты пытались штурмовать здание генеральной прокуратуры Армении, сообщает News.am.
Протестующие хотели заблокировать здание генпрокуратуры и требовать ареста Никола Пашиняна. Правоохранителям удалось оттеснить демонстрантов.
- Напомним, в Армении начались масштабные протесты после поражения в войне с Азербайджаном.
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