В Черное море вошел американский эсминец

28 января, 2021, 22:22

Эсминец ВМС США USS Porter вечером 28 января вошел в воды Черного моря

Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

"В ответ на незаконную аннексию украинского Крыма Россией и длительное наращивание военной мощи в Черном море Североатлантический альянс увеличил свое оборонное присутствие в регионе и по-прежнему твердо привержен обеспечению безопасности Черного моря", - говорится в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску.