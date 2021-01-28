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Espreso.tvОбществоВ Черное море вошел американский эсминец

В Черное море вошел американский эсминец

Эсминец ВМС США USS Porter вечером 28 января вошел в воды Черного моря

Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

"В ответ на незаконную аннексию украинского Крыма Россией и длительное наращивание военной мощи в Черном море Североатлантический альянс увеличил свое оборонное присутствие в регионе и по-прежнему твердо привержен обеспечению безопасности Черного моря", - говорится в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску.

Как отметили в Альянсе, эсминец USS Porter стал третьим американским кораблем, который вошел в Черное море в последние дни.

Он присоединился к эсминцу с управляемыми ракетами USS Donald Cook и заправщику USNS Laramie.

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