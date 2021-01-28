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Espreso.tvСпортУкраинец, заразившийся гепатитом в бою с россиянином, узнал имя нового соперника

Украинец, заразившийся гепатитом в бою с россиянином, узнал имя нового соперника


фото: fightnews.info
Украинский боксер Карен Чухаджян проведет поединок против россиянина Алексея Евченко

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на LuckyPunch y instagram.

Следующий поединок Чухаджяна состоится 6 марта 2021 года. Бой против россиянина Алексея Евченко пройдет в Киеве

Карен Чухаджян победил россиянина Сергея Воробьева в поединке за вакантный титул WBA International 1 февраля 2020 года в Калининграде. Но впоследствии украинец отказался от пояса.

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