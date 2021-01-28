Украинец, заразившийся гепатитом в бою с россиянином, узнал имя нового соперника

28 января, 2021, 18:58

Украинский боксер Карен Чухаджян проведет поединок против россиянина Алексея Евченко

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на LuckyPunch y instagram.

Следующий поединок Чухаджяна состоится 6 марта 2021 года. Бой против россиянина Алексея Евченко пройдет в Киеве

Карен Чухаджян победил россиянина Сергея Воробьева в поединке за вакантный титул WBA International 1 февраля 2020 года в Калининграде. Но впоследствии украинец отказался от пояса.

Напомним, в марте 2020 Карен Чухаджян признался, что заразился гепатитом А во время боя против Сергея Воробьева.

27 января Чухаджян отказался от титула WBA International.

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