Украинец, заразившийся гепатитом в бою с россиянином, узнал имя нового соперника
28 января, 2021, 18:58
Украинский боксер Карен Чухаджян проведет поединок против россиянина Алексея Евченко
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на LuckyPunch y instagram.
Следующий поединок Чухаджяна состоится 6 марта 2021 года. Бой против россиянина Алексея Евченко пройдет в Киеве
Карен Чухаджян победил россиянина Сергея Воробьева в поединке за вакантный титул WBA International 1 февраля 2020 года в Калининграде. Но впоследствии украинец отказался от пояса.
- Напомним, в марте 2020 Карен Чухаджян признался, что заразился гепатитом А во время боя против Сергея Воробьева.
- 27 января Чухаджян отказался от титула WBA International.
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