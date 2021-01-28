Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции, - Transparency International

28 января, 2021, 10:27

По данным рейтинга "Индекс восприятия коррупции-2020" от Transparency International, Украина набрала 33 балла из ста, где 100 - полное отсутствие коррупции

Об этом сообщает Украинская служба ВВС со ссылкой на рейтинг .

В рейтинге восприятия коррупции Украина оказалась рядом с Египтом, Есватини, Непалом, Сьерра-Леоне и Замбией на 117 месте.

Отмечается, что все соседи Украины, кроме России имеют более низкие рейтинги коррупции.

Среди соседей ближайшая к Украине Молдова - 34 балла и 115 место (+2 балла).

Также свои показатели улучшили по сравнению с прошлым годом европейские автократии Беларусь (47 баллов, 63 место) и Россия (30 баллов, 129). Последняя остается единственной страной, которую среди соседок, опережает Украина.

В соседок Румынии и Венгрии набрали по 44 балла и 69 место.

В то же время, составители рейтинга отмечают, что Украина поднялась на три ступеньки, по сравнению с 2019 годом, в котором опустилась на две к результату рейтинга года 2018.

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