Украина открыла первое диппредставительство в Новой Зеландии

28 января, 2021, 15:04

Почетное консульство Украины в Новой Зеландии открылось в крупнейшем городе страны - Окленде, его возглавил Александр Киричук

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"28 января посол Украины Екатерина Зеленко подписала Соглашение о функциях и обязанностях почетного консула Украины в городе Окленд, Новая Зеландия, с Александром Киричуком. Консульский округ почетного консула Украины в Окленде будет охватывать всю территорию Новой Зеландии", - говорится в сообщении.

В ходе виртуальной церемонии подписания Соглашения посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко выразила надежду, что работа Почетного консульства Украины в Новой Зеландии будет способствовать интенсификации политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а деятельность почетного консула станет примером последовательной защиты прав и интересов украинском Украине.

Александр Киричук и Екатерина Зеленко во время церемонии назначения

Почетный консул отметил, что планирует уделить особое внимание усилению экономического присутствия Украины в Новой Зеландии, расширению экспортных возможностей нашего государства и привлечению инвестиций в экономику Украины.

Александр Киричук родился в Одессе, а с 2002 года проживает с семьей и занимается предпринимательской деятельностью в Новой Зеландии.

Напомним, осенью 2020 года стало известно, что Украина откроет новое консульство в Румынии. Диппредставительство решили открыть в городе Сигету-Мармацией, недалеко от границы с Украиной

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо