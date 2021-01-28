Украина открыла первое диппредставительство в Новой Зеландии
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"28 января посол Украины Екатерина Зеленко подписала Соглашение о функциях и обязанностях почетного консула Украины в городе Окленд, Новая Зеландия, с Александром Киричуком. Консульский округ почетного консула Украины в Окленде будет охватывать всю территорию Новой Зеландии", - говорится в сообщении.
В ходе виртуальной церемонии подписания Соглашения посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко выразила надежду, что работа Почетного консульства Украины в Новой Зеландии будет способствовать интенсификации политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а деятельность почетного консула станет примером последовательной защиты прав и интересов украинском Украине.
Александр Киричук и Екатерина Зеленко во время церемонии назначения
Почетный консул отметил, что планирует уделить особое внимание усилению экономического присутствия Украины в Новой Зеландии, расширению экспортных возможностей нашего государства и привлечению инвестиций в экономику Украины.
Александр Киричук родился в Одессе, а с 2002 года проживает с семьей и занимается предпринимательской деятельностью в Новой Зеландии.
- Напомним, осенью 2020 года стало известно, что Украина откроет новое консульство в Румынии. Диппредставительство решили открыть в городе Сигету-Мармацией, недалеко от границы с Украиной
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